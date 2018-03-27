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Zeytinburnu'nda okulda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

Okulda yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir okulun bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, üst katlara yayıldı. Yetkililer okuldaki öğrencileri tahliye ederken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, okulda duman tahliyesi çalışmalarına başlandı.

Olayın duyulmasının ardından, bazı velilerin de okula geldiği görüldü.

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100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yangın Zeytinburnu

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