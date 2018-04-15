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Zeytinburnu’nda ‘Rumeli Böreği’ şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni’nde vatandaşlara 10 ton ‘Rumeli böreği’ dağıtıldı.

Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni’nde vatandaşlara 10 ton ‘Rumeli böreği’ dağıtıldı. Binlerce kişi börekten alabilmek için kıyasıya yarışırken, tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Yöresel lezzetlerin yaşatılması ve halkla buluşmasını sağlayan Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni devam ediyor. Şölende bugün yöresel tatlardan ‘Rumeli böreği’ vatandaşlarla buluştu. Rumelililerin geleneksel lezzetlerinden olan ve özenle hazırlanan ‘Rumeli böreği’ ayranlarla birlikte vatandaşlara ikram edildi. 15 Temmuz Meydanı’ndaki şölene AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Rumelili sanatçı Arif Şentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dağıtılan yaklaşık 10 ton dağıtılan Rumeli böreğinden almak için vatandaşlar adeta kıyasıya yarıştı. 7’den 70 binlerce vatandaşın uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın vatandaşlara Rumeli böreği ikramında bulundu. Börek dağıtımı sonrasında Rumelili sanatçı Arif Şentürk mini bir konser verdi.

“Zeytinburnu Rumelili hemşehrilerimizin yoğun olduğu bir ilçe”
Şölende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Biz radyo festivali esnasında Zeytinburnu’nun demografik yapısından yola çıkarak, yöresel lezzetlerimiz ve tatlarımızı da hemşehrilerimize ikram ediyoruz. Bugün yaklaşık 15 bin hemşehrimize Rumeli böreği ikramı yaptık. Zeytinburnu demografik yapısı gerçekten çok farklı olan bir ilçe, özellikle Rumelili hemşehrilerimizin oldukça yoğun olduğu bir ilçe. Rumeli denildiği zaman akla börek geliyor. Biz de Zeytinburnu’ndaki hemşehrilerimize böreğimizi tattırıyoruz. Bakınız 10 binler buradalar, hangi organizasyonu yapsak bizleri yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Programlarımıza her zaman destek veriyorlar, iyi ki varlar” dedi.

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