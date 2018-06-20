Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Gökalp ve Nuripaşa mahallelerindeki iki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Polisin 10 ve 12 Haziran'da adreslere düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 650 gram afyon sakızı, 606 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. ve H.T. tutuklanırken, 5 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

