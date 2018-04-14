Zeytinburnu’nda vatandaşlar çiğ köfteye doydu

Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni, Çiğ Köfte Şöleni ile başladı. Binlerce kişi çiğ köfte alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yöresel lezzetlerin yaşatılması ve halkla buluşmasını sağlayan Zeytinburnu Geleneksel 5’inci Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni, Çiğ Köfte Şöleni ile başladı. Çok sayıda vatandaşın uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde Zeytiburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da vatandaşlara çiğ köfte ve ayran ikramında bulundu.

15 Temmuz Meydanı’nda başlayan şölene AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediyesi Askerlik Şubesi Başkanı Albay Halil Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiğ Köfte Şöleni ile başlayan festivalde yaklaşık 15 bin kişi için özenle hazırlanan çiğ köfteler ayranlarla birlikte vatandaşlara ikram edildi. Başkan Murat Aydın da uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara çiğ köfte ve ayran ikram etti. Şölende ustalar, yöresel kıyafetlerle ve müzikler eşliğinde özel olarak hazırlanan alanlarda çiğ köfte yoğurarak hünerlerini sergiledi. Yöresel müziklerin ezgisine dayanamayan vatandaşlar halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, festival boyunca çeşitli ikramların yapılacağını belirterek, "Yarın yine burada saat 13.00’den itibaren 15 Temmuz Meydanı’nda binlerce hemşehrimiz ve İstanbulluya Rumeli böreği ikramımız olacak. Bizleri televizyonlarından izleyenler açısında buraya gelmek oldukça kolay. Üsküdar’dan Marmaray’a biniyorsunuz 9 dakika, Kadıköy’den Marmaray’a biniyorsunuz 14 dakikada oradan da 5 dakika yürüyerek 15 Temmuz meydanına gelebiliyorsunuz. Avrasya Tüneli ile ulaşabiliyoruz farklı araçlarla kolaylıkla ulaşabiliyoruz" dedi.