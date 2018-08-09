Zeytinburnu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan okulun atölye kısmının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Zeytinburnu ve Bakırköy'den iki takım itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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