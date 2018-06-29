Zeytinburnu'ndaki Küçük Oto Sanayi Sitesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Küçük Oto Sanayi Sitesi'nde kentsel dönüşümün başlaması için esnaf ile yetkili firma arasında anlaşma sağlandı.

Kentsel dönüşümü hayata geçirecek Irmak Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgül, sanayi sitesindeki esnafla bir araya gelerek kentsel dönüşümü değerlendirdi.

Tarafların kentsel dönüşüm adına gerekli fedakarlığı yaptığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"Bizler ve sizler bedel ödediniz. İnşallah bundan sonraki süreçte Rabbim de yaptığımız ve yapacağımız işleri hayırlı eyler. Haklarınızı helal edin. Zeytinburnu İlçesi'nde Seyitnizam olarak adlandırdığımız Küçük Sanayi Sitemiz var. Buradaki arkadaşlarımız yaklaşık 25 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde kooperatif halinde. Buranın mülkü Rum Vakfı'na ait olan bir arazi. Buradaki dönüşümü yaklaşık 5 yıldır sözleşmeye binaen arkadaşlarla görüşerek ve anlaşarak, belki İstanbul'da ve Türkiye'de bir ilk olarak, helalleşerek ve vedalaşarak bu ortama getirdik. Şirket olarak bu konuda çok mutluyuz, inşallah bu örnek olur. Bundan sonraki süreçte de dönüşümler, anlaşarak, görüşerek, bir orta noktada buluşup dönüşümlerimizi bu noktada yaparız."

Proje alanında 106 esnaf bulunduğunu ifade eden Akgül, "Bu esnaf kardeşlerimiz bugünden itibaren yerlerini bize teslim ediyorlar. 2.5-3 yıllık uzun, meşakkatli bir süreçten sonra, biz burada çevreye uyumlu bir proje geliştireceğiz. Önümüzdeki günlerde de inşallah projenin tanıtımını ve duyurusunu yapacağız." diye konuştu.

