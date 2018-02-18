Zeytinburnu'ndaki saldırgan yakalandı-1

Haber: İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL,(DHA)
ZEYTİNBURNU'NDA üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apatrman girişinde darp eden zanlı yakalandı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınan zanlının işlemleri sürüyor.
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