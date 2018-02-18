Zeytinburnu'ndaki saldırgan yakalandı - 2

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu H.A.S.'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli H.A.S. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.