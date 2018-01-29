Zeytinburnu’ndaki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Zeytinburnu'nda 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bayrak dağıtan gruba yönelik olmadığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Zeytinburnu'nda dün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28.01.2018 günü saat 17.45 sıralarında Zeytinburnu ilçesi 58. Bulvar üzerinde meydana gelen silahlı yaralama olayında B.Ö. ve yolda geçen B.S. ve E.E. isimli şahıslar yaralanmış, olayın B.Ö. isimli şahısla aralarında husumet bulunan A.B.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Meydana gelen olayın aynı saatlerde 58. Bulvar üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilen Afrin harekatına destek vermek amacıyla bayrak dağıtan gruba yönelik olmadığı anlaşılmıştır.''
(AA)
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