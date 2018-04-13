Zeytinburnu’nu fesleğen kokusu sardı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 10’uncusu düzenlenen Bahar Şenliği etkinliği ile baharın gelişi, fesleğen dağıtımı ile kutlandı. Vatandaşlara dağıtılan binlerce fesleğenle ilçeyi adeta fesleğen kokusu sardı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 10’uncusu düzenlenen Bahar Şenliği etkinliği gelenekselleşen fesleğen dağıtımı ile başladı. ‘Zeytinburnu’nda Her Eve Bir Fesleğen’ sloganıyla Sümer Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtılan fesleğenlere yoğun ilgi gösterildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki ilçe yönetimi fesleğen dağıtımına katılırken, Başkan Aydın vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Bazı vatandaşlar pencere ve balkonlarından sepet sarkıtarak fesleğen istedi.

Bir bahara daha sağlıkla kavuştukları için şükrettiğini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bahar kampanyamızı Sümer Mahallesi’nde başlatıyoruz. Ben rabbime şükürler ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde bizleri bir bahara daha kavuşturdu. Ellerimizdeki fesleğenlerle birlikte sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımız, AK Parti’mizin Zeytinburnu İlçe Başkanı ve mesai arkadaşlarımızla birlikte sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum ve hepinize sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Zeytinburnu’nun birçok mahallesinde binlerce fesleğen dağıtımı Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek.