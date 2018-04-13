Zeytinburnu’nu fesleğen kokusu sardı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 10’uncusu düzenlenen Bahar Şenliği etkinliği ile baharın gelişi, fesleğen dağıtımı ile kutlandı. Vatandaşlara dağıtılan binlerce fesleğenle ilçeyi adeta fesleğen kokusu sardı.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 10’uncusu düzenlenen Bahar Şenliği etkinliği gelenekselleşen fesleğen dağıtımı ile başladı. ‘Zeytinburnu’nda Her Eve Bir Fesleğen’ sloganıyla Sümer Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtılan fesleğenlere yoğun ilgi gösterildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki ilçe yönetimi fesleğen dağıtımına katılırken, Başkan Aydın vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Bazı vatandaşlar pencere ve balkonlarından sepet sarkıtarak fesleğen istedi.
Bir bahara daha sağlıkla kavuştukları için şükrettiğini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bahar kampanyamızı Sümer Mahallesi’nde başlatıyoruz. Ben rabbime şükürler ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde bizleri bir bahara daha kavuşturdu. Ellerimizdeki fesleğenlerle birlikte sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımız, AK Parti’mizin Zeytinburnu İlçe Başkanı ve mesai arkadaşlarımızla birlikte sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum ve hepinize sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Zeytinburnu’nun birçok mahallesinde binlerce fesleğen dağıtımı Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek.
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!
Son dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi
Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)
Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum