HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zeytinlere zarar veriyor diye 22 keçiyi telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde pompalı tüfekle 22 keçiyi telef eden, 2'sini de yaralayan kişi gözaltına alındı - İfadesinin ardından serbest bırakılan E.T: "Bir anlık öfke ile oldu ama hırsızın hiç mi suçu yok?"

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişi, diktiği zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle 22 keçiyi pompalı tüfekle telef etti, 2 keçiyi de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Hasan Büyükdere (35), jandarmaya başvurarak keçilerinin E.T tarafından telef edildiği yönünde şikayette bulundu.

Diktiği zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle 22 keçiyi pompalı tüfekle telef eden, 2 keçiyi yaralayan E.T, gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden ve ifadesinin ardından serbest bırakılan E.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılık yapanları daha önce hayvanlarını araziye sokmamaları için uyardığını iddia ederek, "Yaptığıma çok pişmanın. Bir anlık öfke ile oldu ama hırsızın hiç mi suçu yok? Vicdanen de çok yıkıldım. Nasıl yaptım diye ben de çok üzülüyorum ama benim zeytinlerimin hepsi yaralı. Çok uyardım. Kovaladım keçileri. Ben böyle bir şey yapacak biri değildim. Kabul ediyorum hatamı. Kendi vicdanımı rahatlatmak adına Hasan Bey'in maddi kaybını karşılamak istiyorum." dedi.

Keçilerin sahibi Hasan Büyükdere ise olayın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Benim hayvanlarım o kişiye ne yapmış olabilir ki? Ben onlara emek verdim. Hepsinin yavrusu var. Bugün onları biberonla besledim. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Uğradığım maddi zararın yanı sıra onlar candı. Nasıl kıydı anlamıyorum. Arazisine girdiğini söylemiş. 'Zeytin yediler' demiş. Bir kere orası hazine arazisi. İkincisi madem zeytin dikmiş etrafını telle çevirseymiş. Sonuçta o bölge hayvancılık bölgesi, zeytincilik yapılan bir bölge değil." dedi.

Seferihisar Hayvan Hakları Derneği Başkanı Fevziye Özkan da olayın takipçisi olacaklarını, ilçede bu tip hayvan katliamları görmek istemediklerini ifade etti.

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Diyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktuDiyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktu
Diyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktuDiyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Hakları keçi telef oldu telafat

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

İlginizi Çekebilir

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.