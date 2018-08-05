Zeytinli Rock Festivali'ne doğru

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl beşinci kez düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali, 29 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek. Festivalde çok sayıda Türk sanatçının yanı sıra Brezilyalı Sepultura grubu da sahne alacak.
Yapım şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Dalyan Sahili'ndeki festival alanında 5 gün sürecek etkinlikte, 3 büyük sahnenin kurulacağı ve 90 sanatçının konser vereceği bildirildi.
Her yıl oluşturulan "siyah" ve "kırmızı" sahnenin yanı sıra bu yıl ilk defa "akustik" sahnesinin kurulacağı festivalin son gününde sahne alacak Hayko Cepkin'in alana paraşütle inmesinin beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, festivalin geçen yıl 200 binden fazla kişiyi ağırladığı belirtilerek, "Etkinlikte, Şebnem Ferah, Selda Bağcan ve Boom Pam, Mabel Matiz, Moğollar, Teoman, Gaye Su Akyol, Sertab Erener-Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan, Oceans Of Noise, Manga, Athena gibi önemli grup ve şarkıcılar sahne alacak." ifadesi kullanıldı.
Edremit Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivale katılanların bölgede kamp kurabileceği de kaydedildi.
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