HABER

Zeytinliğe uçan traktörün altında kalarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe uçan traktörün sürücüsü Celalettin Şahin (50) yaşamını yitirdi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe uçan traktörün sürücüsü Celalettin Şahin (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi Sulak Tarla Gazi çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Zeytinlikte bahçe sürmeye giden Celalettin Şahin yönetimindeki 77 AR 994 plakalı traktör, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Sürücü Şahin, traktör altında kalarak ağır yaralandı. Yoldan geçenler durumu farkedince 112 Acil Servis’e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Celalettin Şahin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Rusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptıRusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.