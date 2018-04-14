Zeytinliğe uçan traktörün altında kalarak öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe uçan traktörün sürücüsü Celalettin Şahin (50) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi Sulak Tarla Gazi çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Zeytinlikte bahçe sürmeye giden Celalettin Şahin yönetimindeki 77 AR 994 plakalı traktör, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Sürücü Şahin, traktör altında kalarak ağır yaralandı. Yoldan geçenler durumu farkedince 112 Acil Servis’e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Celalettin Şahin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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