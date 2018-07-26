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Zeytinlik alana şantiye kurulacak iddiası köylüleri ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'nın Özbek Mahallesi'ndeki zeytinlik alana şantiye kuracağı yönündeki iddialar, vatandaşların tepkisini çekti.

Zeytinlik alana şantiye kurulacak iddiası köylüleri ayağa kaldırdı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'nın Özbek Mahallesi'ndeki zeytinlik alana şantiye kuracağı yönündeki iddialar, vatandaşların tepkisini çekti. Mahallenin meydanında toplanan vatandaşlar, daha sonra şantiye yapılacağı iddia edilen bölgeye giderek, Büyükşehir Belediyesi'ne 'Zeytinime dokunma' çağrısında bulundu. Belediye ise alanda şantiye değil parke taşları için bir depolama alanı yapılacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kasım ayında, Urla Belediyesi'nden satın aldığı Özbek Mahallesi'ndeki 103 dönümlük alanda şantiye kurmak için çalışmalara başladı. Şantiye için zeytin ağaçlarının sökülmesi üzerine, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi de çalışmaları durdurdu. Aylar öncesinde mahallede krize yol açan çalışmaların yeniden başladığını ileri süren Özbek sakinleri, bir kez daha durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, alanın yeşillendirilerek doğaya kazandırılmasını istedi. Özbek Çevre Platformu Üyesi Özden Erdoğan, mahallede yaşayanların yıllarca zeytinlik alana baktığını, Bütünşehir Yasası'nın ardından köy tüzel kişiliğinin kalkması ile birlikte alanın Urla Belediyesi'ne devredildiğini söyledi. İlçe belediyesinin alanı daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sattığını kaydeden Özden Erdoğan, "103 dönüm zeytinlik vasfında bir arazi. Yıllarca Özbek'te yaşayanlar buraya bakımlarını yaptı. Zeytin mevsiminde de ihalelerle burasının ürünü vatandaşlara satıldı. Vatandaşlar zeytin ve zeytin yağı ihtiyaçlarını buradan gideriyordu. Fakat Bütünşehir Yasası ile burası köy tüzel kişiliğinin elinden alınarak, Urla Belediyesi'ne devredildi" dedi.
'30 DÖNÜMLÜK ALAN TALAN EDİLDİ'
Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarım İl Müdürlüğü'nden mezbaha alanı yapılması için izinleri aldığını, daha sonra bu projeden vazgeçtiğini ileri süren Erdoğan, alanda ne mezbaha ne de şantiye istemediklerini belirtti. Erdoğan, "Burada, Büyükşehir Belediyesi Batı Şantiye alanı inşaatına başladılar. Fakat Zeytin ve Zeytinciliği Koruma Yasası'na göre, burada şantiye yapılamaz. Bu tür bölgelerde yalnızca tarım işletmelerine kısmen izin verilebiliyor" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki yüzlerce zeytin ağacını söktüğünü, 30 dönüm kadar alanın da talan ettiğini savunan Özden Erdoğan, bir çok kuruma proje hakkında bilgi almak için başvuruda bulunduklarını söyledi. Ancak hiçbir yetkilinin tam olarak sağlıklı bilgi vermediği savunan Erdoğan, "Hiçbir yetkili gelip ne olacağına dair bilgi vermiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarlarla yaptığı toplantıda buraya mezbaha yapılacağını söyledi. Ama şimdi bakıyoruz şantiye alanına döndü. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, şantiye değil mezbaha yapılacağını söyledi. Şimdi ise şantiye inşaatı başladı" diye konuştu. Erdoğan, Tarım İl Müdürlüğü'nün 12 Ocak'ta kendilerine gönderdiği yazıda, Büyükşehir Belediyesi'nin mezbaha için izin aldığını kaydetti. Mahallede yapılan toplantının ardından vatandaşlar, şantiye yapılacağı ileri sürülen alana gitti. Bölgede sondaj çalışmalarının yapıldığı dikkat çekerken, vatandaşlar 'Doğal yaşamda şantiye istemiyoruz', 'Zeytin hayattır, zeytinime dokunma' yazılı pankartlar açtı. Ayrıca 'Zeytinime dokunma', 'Ne şantiye ne de mezbaha istemiyoruz' sloganları da atan vatandaşlar, daha sonra dağıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise şantiye yapılmayacağını, bordür taşı ile parke taşlarının konulacağı bir depolama alanı yapılacağını açıkladı.

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