Zeytinyağında 12 firmaya kalite tescili

İZMİR (AA) - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), 12 zeytinyağı firmasına 2018 yılı Kalite Uygunluk Belgesi verdi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, 8. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Şarap Teknolojileri Fuarı'nda UZZK Kalite Kontrol Programı çerçevesinde zeytinyağı firmalarına 2018 yılı Kalite Uygunluk Belgesi'nin törenle dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, kendilerine başvuran zeytinyağı firmalarını denetledikten sonra bu belgeyi verdiklerini aktardı.

Bu firmaların hem ulusal hem de uluslararası zeytincilik konseylerinin denetimi altında olduğu için tüketici nezdinde güven duyulması gereken firmalar olduğunu ifade eden Tibet, şunları kaydetti:

"Zeytincilik sektörü sıklıkla taklit ve tağşişle anılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayınladığı kara liste, taklit ve tağşiş haberleri tüketici kaybına neden oluyor. Biz de beyaz listemizle kaliteyi ön plana çıkarıyoruz. Bizim kaliteli çok önemli markalarımız var, bunların tüketici ile daha çok buluşması lazım. Taklit ve tağşişin, haksız rekabetin önüne geçilmesi lazım."

