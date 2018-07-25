HABER

Zifte yapışan keçi belediye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Zifte yapışan keçi belediye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde zifte yapışan keçi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya-Pütürge Karayolu Kubbe Dağı mevkisinde bir keçinin araziye dökülmüş zifte yapıştığını belirledi.

Kafası, ayakları ve gövdesinin bir bölümü zifte yapışık haldeki keçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, ilk etapta keçinin zifte yapışan kafasını kurtararak su verdi.

Daha sonra keçinin ayakları ve gövdesinin bir kısmını yapıştığı ziftten çıkaran ekipler, altına tahta yerleştirerek keçiyi ziftli zeminden ayırdı. Keçi, ziftten tamamen kurtarılarak, belediyenin bölgedeki bakım onarım şantiyesine götürüldü.

Ekipler, ziftlerinden temizlenip tedavi edilen keçinin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Vali, JÖH timleri için mangalın başına geçtiVali, JÖH timleri için mangalın başına geçti
Göçük nedeniyle iki odası ve tuvaleti kullanılamayan evde yaşıyorGöçük nedeniyle iki odası ve tuvaleti kullanılamayan evde yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keçi keçi kurtarma Malatya zift

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.