Malatya'nın Pütürge ilçesinde zifte yapışan keçi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya-Pütürge Karayolu Kubbe Dağı mevkisinde bir keçinin araziye dökülmüş zifte yapıştığını belirledi.

Kafası, ayakları ve gövdesinin bir bölümü zifte yapışık haldeki keçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, ilk etapta keçinin zifte yapışan kafasını kurtararak su verdi.

Daha sonra keçinin ayakları ve gövdesinin bir kısmını yapıştığı ziftten çıkaran ekipler, altına tahta yerleştirerek keçiyi ziftli zeminden ayırdı. Keçi, ziftten tamamen kurtarılarak, belediyenin bölgedeki bakım onarım şantiyesine götürüldü.

Ekipler, ziftlerinden temizlenip tedavi edilen keçinin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

