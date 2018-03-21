Zigana Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı

Gümüşhane'de, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
AFAD tarafından organize edilen "Doğada Arama ve Kurtarma Eğitmenlik Modül-2" kursu, çeşitli illerden 46 personelin katılımıyla, Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda devam ediyor.
Kurs kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan üç kişiyi kurtarmak için operasyon gerçekleştirildi. Olayın yaşandığı bölgede üç istasyon oluşturan AFAD ekipleri, bu kişileri kurtardı.
İkinci senaryo gereği de doğada mahsur kalan yaralı, halatlar yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İl AFAD Müdürü Mesut Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursa çeşitli illerden 36 eğitmen adayı ile 10 eğitmenin katıldığını belirtti.
Kursun 19 Mart'ta başladığını anlatan Bayrak, zorlu koşullardaki eğitimin 25 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.
Bayrak, Zigana Dağı'nda 2009 yılında yaşanan çığda 10 dağcının hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.
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