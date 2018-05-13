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Zigana Dağı'nda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı, ilkbahara rağmen Mayıs ayında beyaza büründü

Gümüşhane'de dün geceden bu yana etkisini artıran yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.

Mayıs ayında hafta sonu yağan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, Zigana Dağı ve eteklerindeki Limni Gölü'ne geldi.

Zigana Dağı'ndaki işletmecilerden Osman Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharı beklerken, kar yağışıyla karşılaştıklarını belirtti.

Özgün, kar yağışının dün geceden itibaren aralıklarla sürdüğünü aktararak, "Zigana Dağı'nda coğrafi yapısı nedeniyle önceki dönemlerde de aralıklarla ilkbahar ve yaz aylarında kar yağışı yaşanıyordu. Zigana bu tür sürprizleri bize her zaman yapar." dedi.

- "Bugün 13 Mayıs, kar yağıyor"

Zigana Dağı'na kar keyfi yaşamak için gelen Ahmet Uçar da bu sabah Antalya'dan uçakla Trabzon'a geldiğini ve karı görünce Zigana Dağı'na çıktığını anlattı.

Uçar, "Bugün 13 Mayıs, kar yağıyor. Antalya'da dün hava sıcaklığı 30 derece civarındaydı. 30 dereceden karlı havaya gelmek müthiş bir duygu. Bunlar ülkemizin güzellikleri." ifadesini kullandı.

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