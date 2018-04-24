Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar iddiası

Isparta'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pirimehmet Mahalllesi'ndeki bir evde 17 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 47 yaşındaki T.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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