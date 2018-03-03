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Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar! 92 şüpheli var, tutuklu yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 06:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 22 sanık tahliye edildi.

Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar! 92 şüpheli var, tutuklu yok

Olay, üç yıl önce 14 yaşındaki engelli çocuğun savcılığa yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

Zihinsel engelli çocuk, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin 2 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

GEÇEN YIL HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ

Şüphelilerden 22'si teknik takip sonucu yakalanarak tutuklandı. Haklarında iki dava açılan sanıklar, 43'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

Ancak geçen yılki duruşmalarda hepsi tahliye edildi.

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı avukatı, toplanmamış deliller olduğunu belirterek karara itiraz etti.

YAYIN YASAĞI VARDI

Tahliye kararlarının haberi, geçen yıl yayın yasağı olduğu için verilememişti.

(NTV)

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Diyarbakır zihinsel engelli çocuk Çocuk istismarı tahliye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yayın yasaklarının nedenini anladınız mı şimdi?
zaten su anki kanun degisikligindede yayin yasagi konmak istenmesinin sebebi asla cocuklarin psikolojisi degil tamamiyle sapiklarin teshir edilmemeleri serbest kaldiklarinin ortaya cikmamasi icin
Yayın yasağı varmış. Tecavüzcüleri korumak için!!! Yazıklar olsun!!!
ADALETMI O NE
Tahliye edildiği için sevinenler ve tahliye kararı verenler vicdanen ve Allah katında gerçekten kararın doğru olduğuna inanıyorlar mı? Unutmayalım bu dünya imtihan yerimizdir.
... kamu götevlilerininde aralarında bulunduğu.... Kanım dondu ve tahliye hemi? Zırnık oy yok ailemden çevremden ey hükümet kusura bakmayın! Yeter ya bu nedir? Kemal beye kızıyordunuz bir de vay efendim sözde adalet yürüyüşü sözde olmadığını görüyoruz. Akşener diyoruz yeter artık çünkü
Böyle bir adalet varmı ya.siz astınızda bizmi karşı çıktık allah belanızı versin
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