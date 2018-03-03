Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar! 92 şüpheli var, tutuklu yok

Olay, üç yıl önce 14 yaşındaki engelli çocuğun savcılığa yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.
Zihinsel engelli çocuk, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin 2 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
GEÇEN YIL HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ
Şüphelilerden 22'si teknik takip sonucu yakalanarak tutuklandı. Haklarında iki dava açılan sanıklar, 43'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.
Ancak geçen yılki duruşmalarda hepsi tahliye edildi.
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı avukatı, toplanmamış deliller olduğunu belirterek karara itiraz etti.
YAYIN YASAĞI VARDI
Tahliye kararlarının haberi, geçen yıl yayın yasağı olduğu için verilememişti.
(NTV)
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