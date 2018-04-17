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Zihinsel engelli gencin otobüs ve otomobil kaçırdığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 00:25 | Son Güncelleme

Bursa'da zihinsel engelli bir gencin, anahtarı üzerinde bırakılan otobüs ve otomobili kaçırarak bir süre kullandığı öne sürüldü

Bursa'da zihinsel engelli bir gencin, anahtarı üzerinde bırakılan servis otobüsü ve otomobili kaçırarak bir süre kullandığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören yüzde 70 zihinsel engelli Tayfur S, Osmangazi ilçesi Merinos mevkisinde kapıları kilitlenmemiş halde bulunan 16 S 1372 plakalı servis otobüsüne girdi.

Paspas altında bulduğu anahtarla çalıştırdığı otobüsü İnegöl Otobüs Terminali'ne kadar kullanan Tayfur S, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Otobüs şoförünün şikayetçi olmadığı Tayfur S, polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Bugün Küçük Sanayi Sitesi Metal Sanayi 1. Cadde'de Hasan Kurt'a ait 43 FH 667 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine de soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu otomobilin de Tayfur S. tarafından kullanıldığını tespit etti.

Otomobili Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde park halinde bulan polisler, Tayfur S'yi de araç içinde uyurken yakaladı.

Otomobil sahibine teslim edilirken, Tayfur S. ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

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Bursa inegöl kaçırma OTOBÜS Zihinsel engelli

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