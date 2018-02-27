HABER

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 02:53 | Son Güncelleme

Kars’ta ailesi tarafından doktora götürülünce hamile olduğu ortaya çıkan zihinsel engelli D.İ. isimli genç kız koruma altına alındı.

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre Kars’ın Kağızman ilçesini sarsan olay iddiaya göre şöyle yaşandı; Yüzde 50 zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan 21 yaşındaki D.İ. isimli genç kızın ailesi, kızlarının karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması nedeniyle şüphelenerek D.İ.’yi Kağızman Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kadın doğum uzmanı doktorun muayene ettiği genç kızın tetkikler sonunda 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Genç kızın engelini dikkate alan doktor vakit kaybetmeden durumu hemen hastane polisine bildirdi. Hastane polisi de olayla ilgili tutanak tutarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Emniyetin devreye girmesiyle genç kızın psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu.

27 KİŞİNİN İSMİ BELİRLENDİ

İfade sonrası çoğunluğu genç kızın oturduğu mahalleden olmak üzere polis, cinsel istismara karışan 27 kişinin ismini belirledi. Bu isimler tek tek gözaltına alındı.

BEBEĞİN BABASI DNA İLE BELİRLENECEK

İki gündür gözaltında bulunan zanlıların emniyette ifade işlemi sürerken bebeğin babasının belirlenmesi için 27 kişiden DNA örnekleri alındı.

Zanlıların ifade işlemlerinin ardından bugün Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor.

EN AZ 24 YIL HAPİS

TCK’nın 102/2 maddesi gereğince tecavüz suçu 12 yıl ile 25 yıl arasında hapis cezası gerektirir. Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi ve kendini koruyamayacak durumda olan kişilere yönelik istismarda ceza her iki suç için yarı oranında arttırılır. Bu suçlamalar nedeniyle sanıklara en az 24 yıl olmak üzere en fazla 48 yıl hapis istenir.

Yatılı okulda cinsel istismara rekor ceza! Sanık cezayı duyunca çıldırdı!Yatılı okulda cinsel istismara rekor ceza! Sanık cezayı duyunca çıldırdı!
İstanbul'da 'istismar çiftliği'İstanbul'da 'istismar çiftliği'
Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezasıCinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Kağızman cinsel istismar Zihinsel engelli

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
müslüman ! türk milleti ! ! !
Çok kötü birşey ama artık şaşırmıyoruz! Bu kadar sapık içinda evlatlarımıza daha çok sahip çıkalım.
SAÇMA SALAK ŞEYLER İÇİN JET HIZIYLA KANUN ÇIKARANLAR DUYURULUR; BU SİZİNDE KIZINIZ BACINIZ AKRABANIZ OLABİLİRDİ.
Allah belanızı versin size verilen her ceza hafif kalacaktır fakat sizi ve aynı zihnıyet de olanları ancak idamla azaltılabilir artık yetkililer bırakın hadımla filan vakit geçirmeyi lütfen yalvarıyorum bir vatandaş olarak bunun ardı arkası kesilmez ne kadar da gün yüzüne çıkmayan vardır kim bilir tek çözüm biraz olsun idamdır
Diğer Haberler
Dehşet çiftliğinde kan donduran ifadeler: Yanlış yapan ölür

Dehşet çiftliğinde kan donduran ifadeler: Yanlış yapan ölür

AYM'den emsal karar: İstismarcılar, cezadan evlenerek kurtulamaz

AYM'den emsal karar: İstismarcılar, cezadan evlenerek kurtulamaz

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.