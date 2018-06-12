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Zihinsel engelli kıza korkunç istismar cezasız kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 07:18 | Son Güncelleme

İzmir’de zihinsel engelli kadınla cinsel ilişkiye girdiğini mahkemede reddetmeyen ve “rızası vardı” savunması yapan zanlı serbest bırakıldı. Sanığın, öz kardeşine istismar suçundan 14 yıl 7 ay hapis yattığı belirtildi.

Zihinsel engelli kıza korkunç istismar cezasız kaldı!

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre evli ve 1 çocuk annesi L.Ö.’nün yüzde 50 oranında zihinsel engeli olduğuna ilişkin hastane raporunda “Olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olmasına engel teşkil edecek derecede zekâ geriliği vardır” deniliyor.

İddiaya göre İ.H, L.Ö.’yle birkaç kez cinsel ilişkiye girdi. Çeşitli zamanlarda “harçlık” adı altında L.Ö., 80, 100 ve 150 lira para aldığını kabul etti. İ.H, “Akıl hastalığı, zekâ geriliği yok. Rızası vardı” savunmasını yaptı. L.Ö. ise, uzun yıllardır tanıdığı İ.H’nin kendisini ilişkiye zorladığını öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, suç vasfı ve niteliğinin değişmesi ihtimalini gerekçe göstererek tahliye kararı verdi.

"SAPKINLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sanığın, öz kardeşine istismar suçundan daha önce 14 yıl 7 ay ceza aldığını belirten L.Ö.’nün avukatı Necmiye Ece Unlu, tahliye kararını temyize taşıyacaklarını belirterek, “Zihinsel engelli kadınların içinde bulundukları durumdan faydalanarak onları istismar eden tüm sapkınların peşini bırakmayacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar izmir

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