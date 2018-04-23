Zihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hafif ve orta düzeydeki zihinsel engellilerden oluşan 22 kişilik müzik grubu, hem çalıp hem söyledikleri 'Kalbini ver bana' isimli şarkıyla yüreklere dokunuyor.

Yaşları büyük ancak zeka düzeyi düşük olan, gönülleri kocaman özel müzisyenler, müzik öğretmenleri İbrahim Kasımoğulları sayesinde zoru başardı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nda eğitim alan özel bireyler, hem enstrüman çalmayı hem de şarkı söylemeyi öğrendi. Sözü ve müziği, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni İbrahim Kasımoğulları'na ait 'Kalbini ver bana' adlı parçayı seslendiren grup, çektikleri klip ile binlere ulaşmayı hedefliyor.

'Kalbini ver bana'nın klibi ile toplumdaki önyargıları yıkmayı amaçladıklarını anlatan Kasımoğulları, "Onlar gibi özel bireylere 1 yıl içinde çatal kaşık tutmayı öğretmek bile zorken, müzik performansı sergilemelerini sağladık. Aslında hepsi ayrı bir yetenek. Şarkının sözlerindeki gibi bize sevginin gücüyle başarılamayacak bir şey olmadığını gösterdiler" dedi.

ÖZEL RİTİM GRUBU KURDULAR

Çiğli Halk Eğitimi Merkezi olarak 23 yaş üzeri zihinsel engellilere farklı atölyeler açtıklarını belirten Merkez Müdürü Saniye Buki ise, onları el sanatları, atletizm ve müzik gibi farklı dallarda yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerden her birinin kendileri için özel olduğunu anlatan Buki, 4 özel kişiden oluşan ritim grubu kurduklarını dile getirdi. Onların mutluluğunun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Buki şöyle konuştu:

"6 yaşında bir çocuğa bile okuma yazma öğretmek zorken biz belli bir ergenliğe yetişmiş ancak engeli olan birine eğitim veriyoruz. Elde ettiğimiz sonuç başarılmayacak bir şey olmadığının en güzel kanıtı. Onların ve ailelerinin mutluluğu öncelikli hedefimiz. Müzikte seslerini tüm Türkiye'ye belki de dünyaya bile duyurmayı hedefliyoruz."