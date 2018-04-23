HABER

Zihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de hafif ve orta düzeydeki zihinsel engellilerden oluşan 22 kişilik müzik grubu, hem çalıp hem söyledikleri 'Kalbini ver bana' isimli şarkıyla yüreklere dokunuyor.

Zihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hafif ve orta düzeydeki zihinsel engellilerden oluşan 22 kişilik müzik grubu, hem çalıp hem söyledikleri 'Kalbini ver bana' isimli şarkıyla yüreklere dokunuyor.
Yaşları büyük ancak zeka düzeyi düşük olan, gönülleri kocaman özel müzisyenler, müzik öğretmenleri İbrahim Kasımoğulları sayesinde zoru başardı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nda eğitim alan özel bireyler, hem enstrüman çalmayı hem de şarkı söylemeyi öğrendi. Sözü ve müziği, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni İbrahim Kasımoğulları'na ait 'Kalbini ver bana' adlı parçayı seslendiren grup, çektikleri klip ile binlere ulaşmayı hedefliyor.
'Kalbini ver bana'nın klibi ile toplumdaki önyargıları yıkmayı amaçladıklarını anlatan Kasımoğulları, "Onlar gibi özel bireylere 1 yıl içinde çatal kaşık tutmayı öğretmek bile zorken, müzik performansı sergilemelerini sağladık. Aslında hepsi ayrı bir yetenek. Şarkının sözlerindeki gibi bize sevginin gücüyle başarılamayacak bir şey olmadığını gösterdiler" dedi.
ÖZEL RİTİM GRUBU KURDULAR
Çiğli Halk Eğitimi Merkezi olarak 23 yaş üzeri zihinsel engellilere farklı atölyeler açtıklarını belirten Merkez Müdürü Saniye Buki ise, onları el sanatları, atletizm ve müzik gibi farklı dallarda yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerden her birinin kendileri için özel olduğunu anlatan Buki, 4 özel kişiden oluşan ritim grubu kurduklarını dile getirdi. Onların mutluluğunun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Buki şöyle konuştu:
"6 yaşında bir çocuğa bile okuma yazma öğretmek zorken biz belli bir ergenliğe yetişmiş ancak engeli olan birine eğitim veriyoruz. Elde ettiğimiz sonuç başarılmayacak bir şey olmadığının en güzel kanıtı. Onların ve ailelerinin mutluluğu öncelikli hedefimiz. Müzikte seslerini tüm Türkiye'ye belki de dünyaya bile duyurmayı hedefliyoruz."

FOTOĞRAFLI

'KALBİNİ VER BANA' ŞARKISI

Ne para ne pul ne şöhret derdim
Hayata mutlu olmaya geldim
Koca evrende küçücük dünya içi sevgiyle dolsun isterdim
Kalbini ver bana
Sevgini ver bana
İlgini ver bana
Sen bana
Asla bilmem ben kini nefreti
Benden sanadır dostluk daveti
Karıncadan file her canlı anlar
Çünkü kalpten gelir sevginin dili

Zihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısıZihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısıZihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısıZihinsel engelliler müzik grubundan 'Kalbini ver' şarkısı

Bu mesajlar ortaya çıktı! 'Erdoğan’ın bir füzelik işi var'Bu mesajlar ortaya çıktı! 'Erdoğan’ın bir füzelik işi var'
Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecekKılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecek
Abdullah Gül anketi gördü adaylıktan vazgeçtiAbdullah Gül anketi gördü adaylıktan vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İlginizi Çekebilir

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.