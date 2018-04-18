İSTANBUL (AA) - İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanılan, "Hayvanlar ve Biz" adlı sergi, Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin hayata geçirdiği sergi, Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek için düzenlenen ve 3 etaptan oluşan "Hayat Ve Biz" projesinin ikinci etabı olan serginin açılışına Kubat, Koray Avcı ve Yavuz Dizdar gibi ünlü isimler de katıldı.

İZEV tarafından, zihinsel engelli bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmayı hedefleyen projenin ilk etabı "Sanat ve Biz"de de dünyanın resim sanatına damga vuran ressamlarının 12 klasik eseri, down sendromlu gençlerin fotoğraflarıyla birleştirilerek geçen yıl sergilendi.

Sergilenen eserlerin gelirleri ise engelli bireylerin gelişimine yönelik çalışmalarda kullanıldı.