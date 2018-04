Projenin ikinci etabı "Hayvanlar ve Biz" sergisinde de gençler, doğayı temsil eden hayvanlarla özel kostüm ve tasarımlarla fotoğraf çektirdi.

Sergi kapsamında 16 genç, fotoğraf sanatçısı Kaan Çaldıran'la çalışarak, fotoğraflarda insana dair sevgi, şefkat, umut gibi duyguları farklı biçimde yorumladı.

Projenin lansman şarkısı da Roger Waters'ın desteğiyle "Another Brick in The Wall" oldu. Şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez Türkiye'deki down sendromlu bireylere verildi.

Yine proje kapsamında farklı bireyler ile müzik, sinema, tiyatro, komedi, tıp, edebiyat ve spor alanlarının önde gelen 14 ünlü ismi, şarkıyı sosyal mesajlar içeren şekilde yeniden seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaşamın her alanında engelli bireylerin olması gerektiği anlayışıyla çalışmalar sürdüklerini ve bu anlamda Down Town Event Cafe'yi hizmete açtıklarını ifade etti.