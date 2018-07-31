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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Zilhicce ayı, Hicri takvimin 12. ayıdır. Bu ay, hem hacca sahiplik etmesi hem de kurban ibadetini kapsaması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Manası, hacca sahiplik eden olan Zilhicce ayının ilk on gününde tutulan oruç, Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Peki Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhhicce ayı ilk on gününde tutulan oruç için Peygamber Efendimiz'in hadisleri ve detaylar haberimizde.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

Zilhicce ayı, hicri takvimin son ayıdır. Hacca sahiplik eden anlamına gelen Zilhicce ayı, 12 Ağustos Pazar günü başlıyor. Kurban Bayramı, Zilhhicce'nin 10, 11, 12, 13. günleri kutlanır. Peygamber Efendimiz, Zilhhicce ayının ilk on gününde tutulan ve yapılan ibadetlerin önemine bizzat değinmiş ve tavsiye etmiştir. Zilhhicce ayının önemine dair Efendimiz'ten rivayet edilen hadisler haberimizde.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ, FAZİLETİ NEDİR?

Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.) [İbni Mace]

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah'ın rahmetinden ümidim var."
Ravi: Ebu Katade Kaynak: Tirmizi, Savm 46, (749); İbnu Mace, Sıyam 40, (1730); Müslim, Sıyam 196, (1162)

(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.) [Beyheki]

(Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]

[Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]

(Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.) [R. Nasıhin]

(Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin]

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]
(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.) [Beyheki]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

Tesbih: SübhanAllah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illAllah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.

ZİLHİCCE'NİN İLK ON GÜNÜNDE YAPILAN İBADETLERİN ÖNEMİ

Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir) dediklerinde, (Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehid olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir) buyurdu. (Buhari)

Hz. Ebüdderda buyurdu ki:

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir! Çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, Mizanda sevabı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur.) [Şira]

Bu on gün içinde, bir hasta ziyaret eden, Hak teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde Ehl-i sünnete uygun bir kitap okumak çok sevaptır. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek kadın erkek herkese farzdır. Çocuklara öğretmek, birinci görevdir.

Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir. İbni Âbidin hazretleri, (Zilhicce ayının ilk on günü, bu sünnetleri geciktirmemeli. (Kurban kesecek kimse, Zilhicce ayı girince, saçını ve tırnağını kesmesin) hadis-i şerifi, emir değildir. Bunları, kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehaptır. Ama daha fazla geciktirmek ve hele kırk gün uzatmak günah olur) buyurmaktadır. Kurban kesecek kimsenin, Zilhicce ayının ilk gününden, kurban kesinceye kadar, saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz.

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