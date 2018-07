Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.) [Beyheki]

Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

Zilhicce ayı, hicri takvimin son ayıdır. Hacca sahiplik eden anlamına gelen Zilhicce ayı, 12 Ağustos Pazar günü başlıyor. Kurban Bayramı, Zilhhicce'nin 10, 11, 12, 13. günleri kutlanır. Peygamber Efendimiz, Zilhhicce ayının ilk on gününde tutulan ve yapılan ibadetlerin önemine bizzat değinmiş ve tavsiye etmiştir. Zilhhicce ayının önemine dair Efendimiz'ten rivayet edilen hadisler haberimizde.

(Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]

[Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]

(Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.) [R. Nasıhin]

(Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin]

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.) [Beyheki]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

Tesbih: SübhanAllah,

Tahmid: Elhamdülillah,

Tehlil: Lâ ilâhe illAllah,

Tekbir: Allahü ekber, demektir.

ZİLHİCCE'NİN İLK ON GÜNÜNDE YAPILAN İBADETLERİN ÖNEMİ