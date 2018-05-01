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"Zilsiz okul" öğrencilere sorumluluk bilinci aşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Hatay'da bir ortaokulda öğrencilerin sorumluluk duygularını artırmak ve kendi zamanlarını yönetebilmesini sağlamak amacıyla zil uygulaması kaldırıldı - Sümerler Ortaokulu Müdürü Yurttagül: - "Gürültü kirliliğinden tutun, öğrenci davranışını kontrol edebilme, öğrencinin kendi sorumluluğu içerisinde hareket edebilme, zamanı ayarlayabilme ve hatta enerji tasarrufundan faydalanabilme amacıyla bu uygulamayı başlattık"

SALİM TAŞ - Hatay'da bir ortaokulda öğrencilerin sorumluluk duygularını artırmak ve kendi zamanlarını yönetebilmesini sağlamak amacıyla zil uygulaması kaldırıldı.

Defne ilçesindeki Sümerler Ortaokulunun yönetimi, 15 ay önce öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve teneffüse çıkış saatlerinde zil uygulamasının kaldırılmasını kararlaştırdı.

Koridorlarda bulunan ders giriş çıkış çizelgelerine göre saatlere bakarak derse giren ve teneffüse çıkan öğretmen ve öğrenciler, kendi zamanlarını yönetip sorumluluk duygularını artırıyor.

Sümerler Ortaokulu Müdürü Uğur Yurttagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsterse çalmasın zilimiz yine de dersimize gireriz" sloganıyla başlattıkları proje ile okulda 15 aydır zil çalmadığını söyledi.

Örnek bir davranış sergileyerek öğrencilere sorumluluk duygusu aşıladıklarını ifade eden Yurttagül, şöyle devam etti:

"Gürültü kirliliğinden tutun, öğrenci davranışını kontrol edebilme, öğrencinin kendi sorumluluğu içerisinde hareket edebilme, zamanı ayarlayabilme ve hatta enerji tasarrufundan faydalanabilme amacıyla bu uygulamayı başlattık. Bunu bir projeye dönüştürmek için 'İsterse çalmasın zilimiz yine de dersimize gireriz.' sloganıyla öğrencilerimizi gürültü kirliliğinden kurtardık. Okulumuzda zillerin çalmasına müsaade etmiyoruz. Bu projemizi eğitimde iyi örnekler sistemi içerisine girmiş bulunduruyoruz. İnşallah okulumuz, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum."

- "Öğrenciler uyum gösterdi"

Yurttagül, öğretmen ve öğrencilerin zil çalmama uygulamasına uyum gösterdiklerini ve yüzde 90 sürdürülebilirlik sağladıklarını kaydetti.

Okulun Türkçe öğretmeni Ergin Koçak da okullarında başlattıkları zil çalmama uygulamasıyla öğrencilerin ne zaman derse girip çıkmaları gerektiğini bildiklerini söyledi.

Uygulamanın tüm okullara yayılması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Uygulamayla öğrencilerin sorumluluk bilinçlerini kazanmaları, disiplin kavramının şekillenmesi, kendilerini kontrol edebilmeleri adına ciddi bir kazanım elde ettik." dedi.

İngilizce öğretmeni Burcu Payaslı da okullarında 15 aydır zilsiz eğitim sürdürdüklerini, uygulamanın gayet güzel ve başarılı olduğuna inandıklarını kaydetti.

Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin uygulamadan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Payaslı, şunları aktardı:

"İlk başlarda zorlandık çünkü bunu hayata kazandırmak aslında çok kolay olmadı. Çocuklarımızın geldikleri okullarda zilli eğitim uygulanmaktaydı. Bunu anlatmak ve başarıya ulaşması biraz zaman aldı. Gördük ki başarıya ulaşınca her şey çok güzel gidiyormuş. Çocuklar tamamen kendi sorumluluklarıyla hareket ediyorlar. Derse giriş ve çıkış saatlerimiz belli. Saate uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Zilsiz gayet yolunda. Umarım bütün okullarda yaygınlık kazanır. "

Okulun 5. sınıf öğrencilerden Berra Şengök, zilsiz okul uygulamasından çok memnuniyet duyduğunu, herkesin kendi sorumluluklarını bilmesi ve öğrenmesinin güzel olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Defne Topal da okulda zil çalma uygulamasının öğrencilerin kendisini disiplin etmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

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