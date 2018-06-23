HABER

Zimbabve'de Devlet Başkanı'na suikast girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın seçim mitingi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında devlet başkan yardımcısı ve bakanların da bulunduğu 8 kişi yaralandı - Mnangagwa saldırıdan yara almadan kurtuldu

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın seçim mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Devlet Başkanı Sözcüsü George Charamba, Devlet Başkanı Mnangagwa'ya Bulawayo şehrindeki seçim mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Mnangagwa'nın yara almadan kurtulduğu bombalı saldırıda, Devlet Başkanı Yardımcısı Kembo Mohadi ve bazı bakanların da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Mnangagwa'nın güvenli bölgeye götürüldüğü bildirildi.

Yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Suikast girişiminin görüntüleri, devlet televizyonunda yayınlandı.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Bilecik'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göle döndüBilecik'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göle döndü
Otogarda seçim hareketliliği...Otogarda seçim hareketliliği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suikast

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.