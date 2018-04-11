Zimbabve’de kayıp 15 milyar dolar için soruşturma başlatıldı

CAPE TOWN (AA) - Zengin elmas madenlerine sahip Zimbabve'de parlamento, kayıp 15 milyar dolarlık elmas gelirleriyle ilgili soruşturma başlattı.
Parlamento tarafından kurulan Soruşturma Komisyonunun Başkanı Temba Mliswa, aralarında Devlet Başkanı Yardımcısı Kembo Mohadi ve Maliye Bakanı Patrick Chinamasa'nın da bulunduğu birçok siyasetçi ve üst düzey bürokratın kayıp elmas gelirleri hakkında ifade vermek üzere çağrıldığını açıkladı.
Mliswa, “Olayın aydınlığa kavuşması için ifadelerine ihtiyacımız var. İlerleyen günlerde eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin de ifadesine başvuracağız.” dedi.
Mugabe, 2016'da ülkedeki madenleri işleten yabancı şirketlerin 15 milyar dolar değerinde elmas madenini yurt dışına kaçırdıklarını ileri sürerek yabancı sermayeli madenlerin tamamını devletleştireceğini açıklamıştı.
Dünya elmas üretiminin yüzde 13’ünü karşılayan Zimbabve, elmas madenlerinden yıllık yaklaşık 2 milyar dolar kazanç sağlıyor.
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