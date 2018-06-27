Zimbabve'de Mnangagwa'dan Mugabe destekçilerine suikast girişimi suçlaması

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, cumartesi günü katıldığı seçim mitingindeki bombalı saldırıdan devrik Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'nin devlet başkanı olmasını isteyen grupları sorumlu tuttu.

Mnangagwa, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, geçen yıl askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mugabe'nin eşi Grace'in onun halefi olmasını isteyenlerin saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.

Devlet Başkanı Mnangagwa, saldırıyla ilgili, "Bir kişi olduğunu sanmıyorum. Bu bir kişiyi aşan bir iş. Öfkeli bir grup insanın yaptığı siyasi bir eylem gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Mnangagwa, saldırının Mugabe'nin kurucusu olduğu Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) partisi içinde, ülke idaresinde gençleşmeyi savunan, Grace Mugabe'nin devlet başkanı olmasını isteyen "Generation 40 (40 Kuşağı)" adlı grup tarafından gerçekleştirildiğini düşündüğünü belirtti.

Mnangagwa, suikast girişimine rağmen gelecek yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmeyeceğini ifade etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Bulawayo'daki mitingde bir bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 40'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Robert Mugabe'nin devlet başkanlığı döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Mnangagwa, geçen yıl ordunun ülkede yönetime el koymasının ardından devlet başkanı olmuştu.

