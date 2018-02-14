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Zimbabve'de muhalefet lideri Tsvangirai öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 23:10 | Son Güncelleme

Zimbabve'de muhalefet lideri Tsvangirai öldü

HARARE (AA) - Zimbabve'de muhalefet partisi lideri Morgan Tsvangirai hayatını kaybetti.

Yerel basına konuşan muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketinin (MDC) Başkan Vekili Elias Mudzuri, 65 yaşındaki Tsvangirai'nin Güney Afrika'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tsvangirai, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

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Morgan Tsvangirai Vefat etti

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