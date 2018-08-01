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Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

Başkent Harare'de, ordunun, seçim sonuçlarını protesto eden göstericilere müdahalesi sonrasında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

HARARE (AA) - Zimbabve'de hafta başında yapılan seçimin sonuçlarını protesto eden göstericilerle askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve devlet televizyonunun haberine göre, başkent Harare'de, ordunun göstericilere müdahalesi sonrasında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaşanan kaostan dolayı muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı'nın lideri Nelson Chamisa'yı suçlarken, muhalefet, tüm şiddet eylemlerini kınadığını açıkladı.

Zimbabve polisi ise olayların müdahale edemeyecekleri kadar büyümesi sebebiyle ordudan destek istemek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Zimbabve Seçim Komisyonu'nun, meclis seçimini Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ve devlet başkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaması, bugün muhalifleri sokağa dökmüştü.

Başkent Harare sokaklarında yürüyüşe geçen ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, polisin müdahalesinin yeterli olmaması sonrası askeri kuvvetler sokaklara inip göstericileri dağıtmaya başlamıştı.

Ülkede iki gündür seçim sonuçlarına ilişkin endişeli bekleyiş sürerken, gelen ilk verilere göre, ulusal mecliste koltukların çoğunluğunu iktidar partisi Zanu-PF'nin kazandığı belirtiliyor.

Devlet başkanlığı için 22 aday katılırken, seçimlerde iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan MDC İttifakı adına Nelson Chamisa yarıştı.

- Mugabesiz ilk seçim

Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, resmi seçim sonuçlarının bu hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Zimbabveliler, pazartesi günü, 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında, Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.

Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980 yılında düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü

- Başkent Harare'de, ordunun, seçim sonuçlarını protesto eden göstericilere müdahalesi sonrasında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabwian army intervene opposition protesters

Zimbabwian army intervene opposition protesters
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Zimbabve'de ordu sokağa indi

Zimbabve'de ordu sokağa indi
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Harare seçim Zimbabve

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