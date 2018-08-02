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Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde ölü sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:37 | Son Güncelleme

Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde ölü sayısı 6'ya yükseldi

HARARE (AA) - Zimbabve'de hafta başında yapılan seçimin sonuçlarını protesto eden göstericilerle askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Polis, dün çıkan çatışmalarda yaralanan 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Yaralı sayısının 14 olduğu, 18 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Zimbabve Seçim Komisyonunun, meclis seçimini Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ve devlet başkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaması, muhalifleri dün sokağa dökmüştü.

Başkent Harare sokaklarında yürüyüşe geçen ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Polisin müdahalesinin yeterli olmaması sonrası askeri kuvvetler sokaklara inip göstericileri dağıtmaya başlamıştı.

Ülkede seçim sonuçlarına ilişkin endişeli bekleyiş sürerken, gelen ilk verilere göre ulusal mecliste koltukların çoğunluğunu iktidar partisi Zanu-PF'nin kazandığı belirtiliyor.

Devlet başkanlığı için 22 aday katılırken, seçimlerde iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan MDC İttifakı adına Nelson Chamisa yarıştı.

- Mugabesiz ilk seçim

Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, resmi seçim sonuçlarının bu hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Zimbabveliler, pazartesi günü, 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.

Ülkede geçen yıl kasımda yapılan askeri müdahale sonrasında, Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.

Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980'de düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

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