Zimbabveli muhalif lider Biti gözaltına alındı

HARARE (AA) - Zimbabve polisi, seçim sonuçlarında hile olduğunu savunan muhalif lider ve eski bakan Tendai Biti'yi Zambiya'ya geçmeye çalışırken yakaladı.

Biti'nin avukatı Nqobizitha Mlilo, yaptığı açıklamada, yerel medyada halkı şiddete sevk etmekle suçlandığı belirtilen Biti'nin Zambiya'ya geçmeye çalışırken gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede 2009-2013 yıllarında maliye bakanı olarak görev yapan ve muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) Partisi'nin üyesi olan Tendai Biti, seçim sonuçlarında hile olduğunu savunmuştu.

Biti, geçen hafta resmi sonuçlar açıklanmadan MDC İttifakı'nın adayı Nelson Chamisa'nın seçimi kazandığını duyurmuştu.

Seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sokaklara çıkan muhaliflerin başlattığı protesto gösterilerinde 6 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Zimbabve'de 30 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.

Zimbabve Seçim Komisyonu, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına yarışan Mnangagwa'nın oyların 50,8'ini, MDC İttifakı'nın adayı Chamisa'nın ise yüzde 44,3'ünü aldığını açıklamıştı.

