HABER

Zimbabveli muhalif lider Biti gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Zimbabveli muhalif lider Biti gözaltına alındı

HARARE (AA) - Zimbabve polisi, seçim sonuçlarında hile olduğunu savunan muhalif lider ve eski bakan Tendai Biti'yi Zambiya'ya geçmeye çalışırken yakaladı.

Biti'nin avukatı Nqobizitha Mlilo, yaptığı açıklamada, yerel medyada halkı şiddete sevk etmekle suçlandığı belirtilen Biti'nin Zambiya'ya geçmeye çalışırken gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede 2009-2013 yıllarında maliye bakanı olarak görev yapan ve muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) Partisi'nin üyesi olan Tendai Biti, seçim sonuçlarında hile olduğunu savunmuştu.

Biti, geçen hafta resmi sonuçlar açıklanmadan MDC İttifakı'nın adayı Nelson Chamisa'nın seçimi kazandığını duyurmuştu.

Seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sokaklara çıkan muhaliflerin başlattığı protesto gösterilerinde 6 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Zimbabve'de 30 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.

Zimbabve Seçim Komisyonu, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına yarışan Mnangagwa'nın oyların 50,8'ini, MDC İttifakı'nın adayı Chamisa'nın ise yüzde 44,3'ünü aldığını açıklamıştı.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımalarıBenfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları
'Beyaz kod' veren doktorun son durumu! 'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Zimbabve

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Diğer Haberler
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.