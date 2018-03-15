Zimmetine para geçirip şans oyunu oynamış

Adana'da bir bankacı hakkında 13 müşterisinin hesabından 304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akif Oruç ve müşteki taraflar ile avukatları katıldı.

Oruç savunmasında, bankada operasyon asistanı olarak çalıştığını ve dokuz yıldır aynı bankanın çeşitli şubelerinde görev yaptığını söyledi.

Eşinden boşandığını ve kayınbiraderine borcunun bulunduğunu belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Borçlarım nedeniyle aile içinde huzursuzluklar başladı. Ben ilk olarak müşterilerden İ.A'nın hesabından para çekerek boş dekont çıkardım. Müşterinin rızası ve imzası olmadan bunu yaptım. Bu işlemi tek başıma yapıyordum. İlk olarak tefeciye borcumu ödedim. Sonra 25 bin lira çektim şans oyunları oynadım. Ben toplamda 13 kişinin bankadaki hesabından parasını çektim. Müfettişin tespit ettiği gibi toplam çektiğim para 304 bin lira ve 23 bin avrodur. Bu utancı yaşadığım için çok üzgünüm. Çok pişman oldum. Tahliyemi talep ediyorum."

Banka avukatı ise sanık Oruç'tan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de dosyanın bilirkişiye gönderilerek zimmet konusunda rapor istenilmesine ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.