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Zina düzenlemesindeki hassas kriterler! Abdulkadir Selvi yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 07:13 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Zinadaki hassas kriterler" başlıklı yazısında, hükümetin 'Çocukları cinsel istismara karşı koruyacak çalışma' ve 'zina düzenlemesi hakkında iki ayrı çalışma yaptığını belirtti. Zina tartışmalarının 2004 yılında gündeme geldiğinde muhalefetin sert tepki gösterdiğini yazan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 20 Şubat tarihinde AK Parti grubunda, “Zina konusunun yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim” sözleriyle yeniden harekete geçtiğini aktardı.

Zina düzenlemesindeki hassas kriterler! Abdulkadir Selvi yazdı

Aile Bakanlığı temsilcilerinin komisyonda temel kriterleri belirleyeceğini belirten Selvi, yasayla birlikte Adalet Bakanlığının devreye gireceğini yazdı. Hassas bir konu olduğu için zina çalışmasının dikkatli bir çekilde yürütüldüğünü aktaran Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle yapılan çalışmadaki bakış açısını ve hassasiyetleri paylaşmak istiyorum.

1- Zina konusuna aile birliğinin korunması açısından bakılıyor.

2- Kamu gücünün özel hayata müdahalesini çağrıştıracak hükümlerden uzak duruluyor.

3- Beden muayenesini zorunlu kılacak bir hüküm getirilmiyor.

4- Resen değil, şikâyete bağlılık esas alınıyor.

5- Zina fiilinin tanımında ve ceza sürelerinde kadın-erkek eşitliği üzerinde duruluyor.

Bunlar genel kriterler. Çalışma olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırılacak. Zinanın, ‘çocuklarla cinsel istismarı düzenleyen yasa tasarısı’ ile birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı getirileceğine karar verilecek."

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bu ülkenin diyaneti kız çocukları 9 erkek çocukları 12 yaşında ergen olur diye fetva veriyor TV ye çıkan din bilgini sıfatlı soytarılar 6 yaşında ki çocukla 60 yaşında ki adam evlenebilir dinde yaş sınırı yoktur diyor ve buna benzer onlarca iğrenç fetvalar veriliyor anasından bacısından tahrik olanlar yani rezillik diz boyu siz herhangi bir yasa çıkaracağınıza bu pislikleri susturun yeter gerisini halk halleder
sen 15 sene evvel zinayi yasal hale getir... o onun karisini, o sunun kocasini aldatsin.. bununlada yetinmeyip bebeklere tecavuz edilsin... sen herseyden sonra zinayi yasakla... aklim nerdeydi?
@okan_ertugrul_1987 16 sene önce zina yapana ne ceza mı veriyorlardı?
@kaya_kaan_1983 sen neyin kafasını yaşıyorsun deyyüs, Bu münafıkların yaptıklarını anlamadıysan hala kendi derdine yan koyuncuk. !
@kaya_kaan_1983 mal tabiiki veriliyordu şikayet edildiğinde.
Çıkaramazlar..... Çok büyük ceza uygulamaları getiremezler...Çünki bu tür olayların %90 İslamı kullanarak yapıyorlar...ne demek şikayet olursa araştırılaçakmış...Şimdi köyde okumamış çahil köyden başka bir yer görmemiş bir kadına zina yapılacak Resen değil, şikâyete bağlılık esaslıka göre işlem yapılacakmış. Kadın Dilekce yazmayı nereye gideceğini şikayet ettikden sonra nereye sığınacağını bilmiyor UTANIYOR korkuyor TABİİ Kİ ŞİKAYET EDEMİYOR..... BUNLARDA SIRF HALKI KANDIRMAK GAZINI SİNİRİNİ ALMAK İÇİN KOMİSYON KURUYOR
Başta zina yapan otel odalarında gizli kapaklı arkalardan girip zinayı başta yapan sizsiniz çıkarmayın bence ilk ucu size dokunur
zinayı akp serbest etti.. durbakalım ne yapacak.müslüman gözükünenlerin yaptıkları. daraldımı ayetten hadisten.işini biliyor. bu dunyada hesaplar bizden. ama öbür dünyada hesaplar sizin haberiniz olsun
Çocuğa veya yetişkine bir istismar veya zorlama durumu varsa eyvallah. Ancak yaşını başını almış insanların ne yapacağına falan karışmanın devletin görevi olmadığını ve baskıyı arttıracağına inanıyorum buna dikkat edilmeli bence.
Bu tasarı kabul olursa şayet, ülkemize demokratik şeriat geleceğinin ispatı olur. Kabul olursa; gerçek ayaklanma o zaman ortaya çıkar.
Sapkınlığı azaltmak için her şehire devlet kontrolünde genelevlerin açılması da isabet olacaktır. Fuhuşu devlet sokaktan bir an önce toparlamalı.
ağzı olan konuşuyor nata mermer nato kafa .. ya bakan reis olmuşlar ama türkliye cumhuriyeti vatandaşı ,halkatan biri olamamışlar olsalardı vatandaşın sıkıntısını sorunu çözerlerdi boş hukuki yaptırımlar la shekspir gibi anca senaryo çıkarırlar.
Genel evlerde kapatılmalı o zaman, oralarda zinanın kralı yapılıyor.
Bu zihniyetle ülke gelişmez; kafalarını biraz da eğitim, bilim, kültür, sanat, sağlık, spor alanlarında nasıl daha geliştiririz diye yorsalar...
Yetişkin insanın ne yaptığı sadece kendini ve ilgili olanları ilgilendirir.Devletin müdahil olması sadece şeriat ile idare olan ülkelerde vardır. Evli olmayanların birlikteliği zina ise kapatın Turistlik otelleri ve neredeyse hepsi beraber yaşayıp evlenmeyen batılı turistlerin ülkemizde zina yapmasını engelleyin. Ama amaç bu değil. Amaç baskı yapmak ve sözde dindarlığa devam etmek. Oysa her türlü zinayı bile aratacak rezalet bu dinci geçinen kesimde. Çalmayan,yolsuzluk yapmayan, kul hakkı yemeyen gerçek dindarları tenzih ederim.
tamam kardeşim zina dinimizde büyük günah olabilir peki türkiyede belli kesim var onların dinleri inaçları farklı hatta hiç inanmayanlar dahi var bu kişilerede kalkıp kendi dinin gerekleri yaptıramakla o kişilere saygısızlık olur bu zina uygulamasını sadece müslüman kesim için yapmalısınız yoksa inanmayan bir insanı zorla müslüman yapacak değilsiniz:)
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