Zina düzenlemesindeki hassas kriterler! Abdulkadir Selvi yazdı

Aile Bakanlığı temsilcilerinin komisyonda temel kriterleri belirleyeceğini belirten Selvi, yasayla birlikte Adalet Bakanlığının devreye gireceğini yazdı. Hassas bir konu olduğu için zina çalışmasının dikkatli bir çekilde yürütüldüğünü aktaran Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle yapılan çalışmadaki bakış açısını ve hassasiyetleri paylaşmak istiyorum.

1- Zina konusuna aile birliğinin korunması açısından bakılıyor.

2- Kamu gücünün özel hayata müdahalesini çağrıştıracak hükümlerden uzak duruluyor.

3- Beden muayenesini zorunlu kılacak bir hüküm getirilmiyor.

4- Resen değil, şikâyete bağlılık esas alınıyor.

5- Zina fiilinin tanımında ve ceza sürelerinde kadın-erkek eşitliği üzerinde duruluyor.

Bunlar genel kriterler. Çalışma olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırılacak. Zinanın, ‘çocuklarla cinsel istismarı düzenleyen yasa tasarısı’ ile birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı getirileceğine karar verilecek."

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