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Zina tartışmasına 'Ben Mesihim' diyen Hasan Mezarcı da katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 05:16 | Son Güncelleme

Zina tartışmasına dahil olanlardan birisi de 2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı oldu.

Zina tartışmasına 'Ben Mesihim' diyen Hasan Mezarcı da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim" dedi. Erdoğan’ın bu açıklaması, zina tartışmalarını yeniden başlattı.

Tartışmaya dahil olanlardan birisi de 2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı oldu.

“ZİNANIN YARGISI ALLAH’A BIRAKILMALI”

Mezarcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Mesih, zina suçlamasıyla bir kadını cezalandırmak isteyenlere: ‘Günahsız olan ilk taşı atsın’ deyince kadını bırakıp gittiler. Mesih: ‘Ben de seni yargılamıyorum’ dedi ve kadını affetti (Yuhanna5). Devlet, zinayı cezalandıran bir yasa yapmamalı, zinanın yargısı Allah’a bırakılmalı” dedi.

"BUNU SÖYLEYEN KİLİSE DEĞİL MESİHİN KENDİSİDİR"

Mezarcı paylaşımlarına şöyle devam etti:

“Yahudiler, Fahişe Meryem'i Mesihe getirip, Tevrata göre recmedilmesi için fetva istediler. Mesih 'Günahsız olan ilk taşı atsın' deyince, kadını bırakıp gittiler. Mesihin recmedilmekten kurtardığı o kadın, havarilerin dahi kıskandığı bir aşkla Mesihi seven kutsal bir kadın oldu.

Kilise kabul etmese de Mecdeli Meryem, Mesihin eşidir ve Mesihin ondan iki çocuğu olmuştur. Mecdeli Meryem'le, fahişe Meryem aynı kadın değildir. Fahişe Meryem, Mesihin recmedilmekten kurtarıp cennetle müjdelediği tövbekar kadındır. Bunu söyleyen kilise değil, Mesihin kendisidir.”

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(ODATV)

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Anahtar Kelimeler:
hasan mezarcı zina Recm Mesih

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ya kardeşim herkes ne yaparsa yapsın, kanuna ne gerek var? zina iki kişinin arasında ikisininde rızası ile olan bir şey, zorla olursa zaten tecavüz oluyor onunda zaten kanunda yeri var. Bu meseleye bakacağınıza milletin geçim derdi ile ilgilenin.
bir gün gerçek hz isa gelse bunlar yüzünden inanmayacağız.Allahım sen bizi saptırma dininden
hırttt hasan mezarcı denen zırtapoz seni bir mezar bile kabul etmez
Birakin Kiliseye,Kutsal kitabin hic bir yerinde İsa mesihin evli oldugu yazmiyor.Ayrica İsa peygamber ben gittikten sonra sahte mesihlerin tureyecegini soylemisti
kim la bu?
ORTALIK 46 DAN GEÇİLMİYOR ÜLKEYE BAK BEAAA .
yanlız adam deli meli ama bizim buhran guzu'dan iyi bir türkçe kullanmış
Fetullah bitti şimdide bu çıktı bakalım bu kişi yi papa ile ne zaman görüştürecekler,bir proje olduğu fethullah gibi sırıtıyor.Yakında mevlâna yı öne sürmeye başlarlarsa şaşırmayın.Biliyorsunuz şeb -i arus törenlerinde bazı hristiyan(!)lar çok dolaşır oldu.Size büyük fabrika yatırımı için geldik diyen yok.Bunlar Nazım Kıbrısıy yi de pek severlerdi.MİT kayıtlarında ingiliz ajanı olduğu kaydı çıktı.
guzel söylemiş .günahsız insan yok..
muta mı yapalım reis ne dion?
adam gerçek mesiyimiş gibi haber yapıorsunuz
hem kendine mesihim diyor hem onu dinliyorsunuz hala bu kişi tövbe etmedikçe dinlenmeyin bunu gündeme gelmek için elinden geleni yapıyor
TEVRATTAN OKUYUP BİZE DEĞİL İSRAİLE GİT YAHUDİLERE NASİHAT VER BİZDE SENDEN ÇOK DELİ
eski diyanet isleri baskanin vardi neydi o rezilin ismi yaw. bu adam ondanda rezil.
Tamam zina yeniden ele alınsın ama önce şu sapıklara idam çıksın. Bu meseleyle zinanın alakası yok. Sapıklara idam derken zinadan bahsetmek konuyu sulandırmaktır. Zinayı tartışacaksak 2019'dan sonra tartışalım. Bakalım kimsenin aklına gelecek mi.
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