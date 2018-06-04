ZİNCİRLİKUYU'DA GECE YARISI METROBÜS İSYANI...

Funda Gül TEKİN / İstanbul DHA
Zincirlikuyu'da, gece yarısı bekledikleri metrobüsün gelmemesine ve bazı metrobüslerin "Servis Dışı" olarak geçmesine isyan eden yolcular, eylem yaparak yolu kapattı. Yaklaşık yarım saat süren eylem, boş metrobüs araçlarının gelmesiyle son buldu.
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda saat 00.15 sıralarında, metronbüslerin gelmemesine ve bazı metrobüslerin "Servis Dışı" olarak geçmesine yolcular isyan etti. Yolu kapatan yolcular, üzerlerinde "Servis Dışı" yazan araçların geçişine izin vermedi. Yaklaşık yarım saat süren yolcuların eylemi, boş metrobüs aracının gelmesiyle son buldu.
Görüntü Dökümü:
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-Yolcuların yol kapatması
-Üzerine "Servis Dışı" yazan metrobüsü göndermemeleri
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