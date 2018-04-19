HABER

Zindashi adliyeye sevk edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan polislerin, kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de öldürülmesi sonrası elde ettikleri delilleri Zindashi'ye verdiği değerlendiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin uluslararası suç örgütüne yönelik 6 Nisan’da düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi, 1’i başkomiser 4 polisin arasında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. İŞLEMLERİ 13 GÜNDE TAMAMLANDI Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri 13 günde tamamlandı. 10 şüpheli, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. ZİNDASHİ’YE 10 CİNAYET SORULDU Zindashi'nin İstanbul, Dubai, Panama ve İran’da işlenen 10 cinayetle ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri 4 cinayetin Zindashi’yle ilgili olduğunu değerlendiriyor. TETİKÇİLERİN FOTOĞRAFLARINI VERDİLER İDDİASI Gözaltına alınan 1’i başkomiser toplam 4 polisin Zindashi'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesi sonrası olay yerine giderek çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler olduğu öğrenildi. 4 polisin daha sonra da cinayetle ilgili elde edilen delilleri Zindashi’ye verdiği belirtiliyor. Polislerin daha sonraki dönemde tayinlerle başka birimlerde görevlendirildiği öğrenildi.

Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...
Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.