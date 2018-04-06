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ZİNDASHİ'YE SUÇ ÖRGÜTÜ GÖZALTISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

  Haber:İstanbul DHA İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Haber:İstanbul DHA
İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası bir suç örgütüne yönelik çalşıma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlarla suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Zindashi'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Zindashi asıl hedefin kendisi olduğunu açıklamıştı. Zindashi daha önce de Sarıyer'de çıkan silahlı çatışma sonrası 6 adamı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Zindashi
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