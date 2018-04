ZİNDASHİ'Yİ POLİSTEN DRONE TAKİBİ 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı. Zindashi'nin polis tarafından an be an drone ile takip edildiği ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

-----------

-Drone görüntüleri