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ZİNDASHİ'Yİ POLİSTEN DRONE TAKİBİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı. Zindashi'nin polis tarafından an be an drone ile takip edildiği ortaya çıktı.

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