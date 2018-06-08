HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zıpkınla 51 kiloluk akya avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, zıpkınla dalış yapan Rohat Basut (29), 160 santimetre boyunda ve 51 kilo ağırlığında dev akya avladı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, zıpkınla dalış yapan Rohat Basut (29), 160 santimetre boyunda ve 51 kilo ağırlığında dev akya avladı. Datça'da, 4 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren Rohat Basut, Ege Denizi Gökova Körfezi Gereme açıklarında zıpkınla çıktığı balık avında, hayatının en büyük avını yakaladı. 3 arkadaşı ile birlikte dalış yapan Basut, 26 metre derinliğe indiğinde agaşon (ses) yaparak, bir süre bekledi. Çıkardığı sese aldanıp, kendisine yaklaşan dev balığı gören Basut, ilk atışında hayvanı baş kısmına yakın yerden vurdu. Hayvanı öldüremeyen Basut, uzun süren uğraşlar sonucu ikinci atışını yaparak, balığı yakalamayı başardı. Arkadaşlarının da yardımıyla 50 dakikalık mücadelenin ardından dev balığı tekneyle çıkarmayı başaran Rohat Basut, Datça'da ilk kez bu kadar büyük akya ile karşılaştığını söyledi. Datça Yarımadası'nın kuzeyinde, Ege Denizi kıyılarında dalışlar yaptığını anlatan Basut, "Arkadaşlarımla birlikte bu kez de Gereme açıklarında dalış yapıyorduk. Ava çıkarken, büyük bir balık vuracağımı hissediyordum. Adeta içime doğdu; ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar büyüğünü bende beklemiyordum" diye konuştu. Nefesle 40 metreye kadar dalışlar yapabildiğini belirten Basut, "2,5- 3 dakika kadar deniz dibinde kalabiliyorum. Dalgıçlık profesyonellik gerektiriyor. Çok uzun süreli eğitimler ve tecrübe gerektiriyor. Kimse eğitim almadan dalış yapmaya heveslenmesin" dedi. Rohat Basut, yakaladığı dev balığın bir bölümünü parçalayıp, buzlukta saklayacağını, kalan bölümüyle ise arkadaşlarına ziyafet çekeceğini söyledi.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Eşi Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştıEşi Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

Tekirdağ'da otobüs ile tanker çarpıştı!

Tekirdağ'da otobüs ile tanker çarpıştı!

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)

Skandal savunma! 'Babama köpeksin dedi'

Skandal savunma! 'Babama köpeksin dedi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.