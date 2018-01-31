Ziraat Bankası'nda transfer

Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası, Oleg Antonov'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın formasını giyen 1,98 metre boyundaki Rus asıllı smaçör Antonov ile anlaşma sağlandı.

Antonov, CEV Kupası'nda SWD Powervolleys ile oynayacağı maç için Almanya'da bulunan Ziraat Bankası'nın kafilesine dahil oldu.

Başkent ekibinin yeni transferi Antonov, kariyerinde Fransa'nın Tours VB, İtalya'nın Sisley Treviso, Pallavolo Mantova, Pallavolo Genova, Piemonte Volley ve Diatec Trentino takımlarında forma giydi.

(AA)