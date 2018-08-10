Ziraat Bankası'ndan 4,5 milyar lira konsolide net kar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 4,5 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın yılın ilk yarısında 4 milyar 555 milyon 994 bin lira konsolide net kar elde ettiği bildirildi.

Ziraat Bankası'nın yılın ikinci çeyreğinde de 2 milyar 344 milyon 835 bin lira konsolide net kar elde ettiği kaydedildi.

