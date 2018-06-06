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Ziraat Katılım'dan 250 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir: - "Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi bugün gerçekleştirdiğimiz 250 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası AŞ 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015'ten bugüne kadar toplamda 2,45 milyar TL kira sertifikası ihraç edildi.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla dün gerçekleştirilen ihraç ile 94 gün vadeli 250 milyon TL fonlama temin edilirken, Ziraat Katılım'ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının çok üzerinde talep geldi.

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- "Büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, "Ziraat Katılım bugün 19. kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi bugün gerçekleştirdiğimiz 250 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Ziraat Katılım olarak, sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden "Paylaştıkça daha fazlası" ilkeleriyle büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Özdemir Ziraat Katılım

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