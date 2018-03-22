Ziraat mühendislerinden sulama birliklerinin özelleştirilmesine tepki

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, kanun tasarısı ile sulama birliklerinin özelleştirilmesi yönündeki 7 maddenin komisyondan geçtiğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 390 sulama birliğinin hizmet verdiğini anlatan Karademir, birliklerin özelleştirilmesinin tarımsal sulamayı ticari hale getireceğini savundu. Karademir şöyle konuştu:

"2016'da özelleştirme kapsamına alınan sulama birliklerinin ne yazık ki ilk 7 maddesi komisyondan geçerek, geri kalan maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Komisyondan geçen 7 madde var. Bunlar çok tehlikeli maddelerdir. 1995'te DSİ tarafından özelleştirilerek suyu kullanan üreticilerin kurduğu sulama birliklerinin Sayıştay ve DSİ'nin yaptığı denetlemelerde yüzde 65'lik bir kısmının oldukça başarılı olduğu raporlarda yazılıdır. Bundan dolayı suyun ticarileştirilerek, özelleştirilerek şirketlere devri tarımsal üretim açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Bu açıdan suyun ticaretleştirilmesi su şirketlerinin kurulması tarımsal üretim açısından tehlikeli bir süreçtir. Reddediyor ve şiddetle vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE SU ZENGİNİ DEĞİLDİR

Türkiye'de 28 milyon hektarlık tarım alanının son 15 yılda 23 milyon hektara kadar gerilediğini anlatan Karademir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal koşullarda bu alanların yaklaşık 8 milyon hektarı sulanabilecek bir yapıya sahip. Bugün gelişen teknoloji sayesinde 8 milyon hektarlık tarım alanını 12 milyon hektara çıkarma şansımız varken ne yazık ki bugün 6 milyonunu sulayabilmekteyiz. O açıdan yetkililerin suyu özelleştirip sulanacak alanlarla ilgili projelerin geliştirilmesi gerekir. Su kaynağı Türkiye'de 12 milyon metreküp yıllık 112 milyar metreküp. Bunu Türkiye ortalamasına böldüğümüzde yaklaşık 1.3 milyon tonluk kişi başı su kullanımı vardır. Türkiye'de bu açıdan su fakiri olduğumuz gerçeğini ortaya çıkarıyor. Türkiye bilindiğinin aksine su zengini değildir. Buna göre Türkiye'deki tatlı suyun yüzde 74'lük bir kısmı sulamada kullanılmaktadır. Sulamaların büyük bir kısmı yüzey sulamalarında kullanılmakta, burada devreye girmesi gereken yüzey sulamalarından ziyade nasıl daha basınçlı sulama ve damla sulama sistemine geçilmesi konusunda çalışmaların yapılması gerekirken, anlamadığımız bir konu bu suyun ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi gerçekten tarımsal üretim açısından anlaşılır bir durum değildir."

SU GÜNÜ'NÜ BURUK KUTLUYORUZ

Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 74'ünün sulamada kullanıldığının altını çizen Karademir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suların özelleştirilmesini şiddetle reddediyoruz. Bu karardan tez vazgeçilmelidir. 22 Mart bütün dünyada suyun önemini vurgulamak üzere Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. Ne yazık ki biz bu günü çok buruk bir şekilde kutlayacağız. Sulamaların özel sektöre şirketlerin ellerine geçmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yasa tasarısının geri çekilmesi kutlanacak en güzel bayramdır."

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