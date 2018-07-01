Ziraat odası başkanı, fakülte okumak için YKS'ye girdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 12 bine yakın aday için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk (45) da katıldı. Selçuk, "Gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim ziraat fakültesini kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım" dedi.

Isparta'da 11 bin 937 adayın katılmaya hak kazandığı YKS'nin ikinci oturumuna girecek adaylar sabah erken saatte sınav salonlarına geldi. 15 dakika kuralı dolayısıyla kapılar sınav saatinden 15 dakika önce saat 10.00'da kapatıldı. Kimi adaylar erkenden sınav salonlarında hazır olurken, kimileri de geç kalmamak için yoğun çaba harcadı. Adaylar tek tek aranarak sınav salonlarına alındı. Araçlarıyla gelen bazı adaylar anahtarlarını kapı girişlerine bırakmak zorunda kaldı.

AİLELER DIŞARDA TER DÖKTÜ

Sınava katılan adayların aileleri de sınav salonları dışında ter döktü. Sıcak dolayısıyla kimi ağaç gölgesinde çocuğunun sınavının bitmesini bekledi, kimi de Kur'an-ı Kerim okudu.