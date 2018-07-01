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Ziraat odası başkanı, fakülte okumak için YKS'ye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'da 12 bine yakın aday için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk (45) da katıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 12 bine yakın aday için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk (45) da katıldı. Selçuk, "Gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim ziraat fakültesini kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım" dedi.

Isparta'da 11 bin 937 adayın katılmaya hak kazandığı YKS'nin ikinci oturumuna girecek adaylar sabah erken saatte sınav salonlarına geldi. 15 dakika kuralı dolayısıyla kapılar sınav saatinden 15 dakika önce saat 10.00'da kapatıldı. Kimi adaylar erkenden sınav salonlarında hazır olurken, kimileri de geç kalmamak için yoğun çaba harcadı. Adaylar tek tek aranarak sınav salonlarına alındı. Araçlarıyla gelen bazı adaylar anahtarlarını kapı girişlerine bırakmak zorunda kaldı.

AİLELER DIŞARDA TER DÖKTÜ

Sınava katılan adayların aileleri de sınav salonları dışında ter döktü. Sıcak dolayısıyla kimi ağaç gölgesinde çocuğunun sınavının bitmesini bekledi, kimi de Kur'an-ı Kerim okudu.

Sınava girenler arasında 2015'ten bu yana Isparta Ziraat Odası'nın başkanı olarak görev yapan Mustahattin Can Selçuk da yer aldı. Geçen yıl liseyi dışarıdan bitiren, evli ve biri 9, diğeri 17 yaşında 2 çocuk babası Mustahattin Can Selçuk, ilk kez üniversite sınavına girdi. Dün ilk oturuma katılan Selçuk, bugün de ikinci oturum için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler binasındaki sınav noktasında hazır bulundu.

'HEDEFİM ZİRAAT FAKÜLTESİ'Nİ KAZANMAK'

Sınav öncesi DHA'ya özel açıklamalar yapan Selçuk, Türkiye'de kendisi gibi 2 milyon 300 bin adayın sınava gireceğini hatırlattı. Başkan Selçuk, "Sınava girmek benim için de özel bir duygu oldu. Tüm sınava girecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Ben de Isparta Ziraat Odası Başkanı olarak gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim Ziraat Fakültesi'ni kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım. Gençlere tavsiyem ideallerinin peşinden koşsunlar" dedi.

'İLKOKUL GÜNLERİMİ HATIRLATTI'

Sınavı kazanırsa Ziraat Fakültesi'nde eğitim- öğretim görmek ve mezun olmak istediğini anlatan Başkan Selçuk, "Isparta'da sürekli kurum ziyareti yapıyorum. Burada da Ziraat Fakültesi'nden dekan, dekan yardımcıları, hocalarımızla görüşüyorum. Üniversitenin programlarına zaman zaman katılırım. Onlarla görüştükten sonra sınava girme kararı aldım. Dün de burada sınava girdim. O sınavda o sırada oturmak bana ilkokul günlerimi hatırlattı" diye konuştu.

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