Ziraat Odası ve Akşemsettin Camii açıldı

Bursa’nın Gemlik Belediyesi her hafta bir açılış veya temel atma programına devam ediyor. Bu hafta Gemlik Ziraat Odası hizmet binası ve Akşemsettin Camii törenle açıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yaptığı konuşmada, ’’Bugün iki anlamlı açılışı birlikte yapıyoruz. Akşemsettin Camii’nde ilk cuma namazımızı kıldık. Bölge tam mânâsıyla tarım merkezi oluyor. Zeytin Hali yakımızda, ileride Marmarabirlik’in merkezi yapılacak, Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü de bu bölgede yer alacak. Köylümüz buraya geldiğinde bütün işini buradan halledecek.En yakın cami buraya 1 kilometre mesafedeydi. Vatandaşlarımız o mesafeyi gitmek zorunda kalacaktı. Bunu da halletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Haftaya termal tesisin temeli atılacak. Gemlik’te hizmetler aralıksız devam edecek’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, ’’Bu şehri yüceltmek için çalışıyoruz. Gemlik dönüşüyor, Türkiye’yi de iyi yönde dönüştüren bir iktidarımız, bir anlayışımız var. Hem hükümetimizin, hem de insanlarımızın bu anlamda emekleri var. Güney’deki iki komşumuzda da güvenlik meseleleri, savaş ve terör var. Bu terör Türkiye’ye sirâyet ettirilmek isteniyor. Ordumuz Afrin’de hain terörün önünü kesiyor. Eğer bizler güvenliği sağlamasak, bugün bu açılışları yapamayız. Gemlik’te bu hizmetleri açacak ortam da bulamayız” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında caminin ve Ziraat Odası’nın açılış kurdelesi protokol mensupları tarafından kesildi.