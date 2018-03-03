Ziraat Odası’na yeni hizmet binası

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Ziraat Odası’nın yeni binasının temeli atıldı.

Ziraat Odası, Çayır Mahallesi’nde satın aldığı 500 metrekarelik arsaya hizmet binası yaptırıyor. Arsaya 4 katlı bina yapılırken, binanın içinde toplantı salonu, meclis salonu da bulunacak. 2018 yılı Ekim ayına yetiştirilecek olan hizmet binasında laboratuvar için de yer ayrılacak. Temel atma törenine AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve çok vatandaş katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş oldu. Sadi Aktaş, Yenişehir Ziraat Odası’nın üye sayısının 14 bin 500 olduğunun altını çizdi ve Yenişehir tarımının potansiyelini anlattı. Aktaş, Yenişehirli çiftçilerin ekonomiye kattığı önemi de aktardı. Sadi Aktaş, “Yenişehir, Bursa’ya İstanbul’a çok yakın. Aynı zamanda havaalanına da sahibiz. Yakında hızlı trene de kavuşacağız. Buna seviniyoruz, ama tarım arazilerinin de parçalanmasını istemiyoruz. Bunlar gelsin geçsin, bunlarla birlikte sanayi de gelmesin. Çünkü her geçen gün tarım arazileri azalmaktadır. Ayrıca Yenişehir’in tarım arazilerinin sit alanı kabul edilmesi bizleri ziyadesiyle sevindirdi” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemiz adına bugün güzel bir gün. Yıllarca böyle bir tesisin özlemini çeken Ziraat Odası başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bugün temel atma töreni düzenliyoruz. Odamızın bu hizmet bu hizmet binasıyla çok daha güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Gayret sarf eden, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir’de yine güzel bir gün yaşandığını ve yeni bir başlangıç yapıldığını kaydetti. Milletvekili Şahin, “Hayırlı bir iş ve bu hayırlı işin şahidi olarak hepimiz burada bulunuyoruz. İnşallah güzel bir tesis burada vücuda gelecek. Bunların hepsi bizleri mutlu eden, bahtiyar eden, bu toprağa bağlı kılan, bu bayrağa aşık eden şeyler. Her zaman söylüyoruz, Yenişehir’imizi mamur edeceğiz, güzelleştireceğiz, değiştireceğiz diye. Çalışıyoruz da. Bakınız 15 yıl öncesinin Yenişehir’ine. Ben Yenişehir’den Bursa’ya çok gittim. Bursa’ya giden yol, 6 metre genişliğinde ve köylerin içinden gidiyordu. Bir buçuk saatte Bursa’ya gittiğimiz günleri hiçbirimiz unutmadık. Bugün Bursa’ya çok kısa sürede gidiyoruz. İznik’e 45 dakikada gidemezken şimdi 15 dakikada gidiyoruz. Bilecik ve İnegöl yolunda bir kısım hukuki sorunlar yaşasak da, başladık devam ediyoruz, Allah’ın izniyle bitireceğiz. Hukuki olarak problem yaşıyoruz, yoksa idare olarak hiçbir sorunumuz yok” dedi.